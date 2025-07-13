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13 июля, 20:28

СК завёл уголовное дело после отравлений хлором в комплексе в Екатеринбурге

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» в связи с массовым отравлением хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

«По сообщению о возможном отравлении ряда граждан парами хлора в термальном комплексе по улице Зимней в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», — уточнили в ведомстве.

Расследование инцидента в екатеринбургском термальном комплексе продолжается. Опрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация о работе комплекса, назначаются экспертизы. Позже будет дана надлежащая правовая оценка произошедшему.

На Урале 26 человек отравились хлором в термальном комплексе
На Урале 26 человек отравились хлором в термальном комплексе

Напомним, что число пострадавших от отравления хлором в Екатеринбурге возросло до 31. По данным Минздрава, у 13 пострадавших состояние оценивается как удовлетворительное, у одного — средней тяжести. Ещё 12 человек после осмотра были отправлены домой на лечение.

Алена Пенчугина
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