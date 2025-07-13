СК завёл уголовное дело после отравлений хлором в комплексе в Екатеринбурге

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» в связи с массовым отравлением хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

«По сообщению о возможном отравлении ряда граждан парами хлора в термальном комплексе по улице Зимней в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», — уточнили в ведомстве.

Расследование инцидента в екатеринбургском термальном комплексе продолжается. Опрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация о работе комплекса, назначаются экспертизы. Позже будет дана надлежащая правовая оценка произошедшему.