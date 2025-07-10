Число отравившихся в Дагестане превысило 300 человек, из них 294 ребёнка
В Дагестане к врачам за трое суток обратились 302 человека с гастроэнтеритом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo
В Магарамкентской центральной районной больнице в Дагестане продолжают лечить пациентов с кишечной инфекцией. За последние три дня с симптомами гастроэнтерита обратились 302 человека, включая 294 детей. Тяжёлых случаев не зарегистрировано. Число новых заболевших постепенно снижается, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Медицинские работники района при поддержке республиканских инфекционистов, эпидемиологов и специалистов Минздрава Дагестана оказывают пациентам всю необходимую помощь. Также проводятся подворовые обходы в сёлах и противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего распространения инфекции.
Ситуация находится на контроле у министра здравоохранения РД Ярослава Глазова. Накануне он лично посетил Магарамкент, где были разработаны дополнительные меры помощи населению.
Состояние больных улучшается — трое уже выписаны. В настоящее время в стационаре остаются 93 пациента. Больница полностью обеспечена всем необходимым для их лечения и профилактики дальнейшего распространения инфекции.
Напомним, на днях в Дагестане произошло массовое отравление. Причиной инфекции стала загрязнённая питьевая вода. Пострадавшие жаловались на рвоту, температуру и диарею. Вспышка кишечной инфекции произошла из-за бактерии шигеллы, выяснили в Роспотребнадзоре.