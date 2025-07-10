Число отравившихся в Дагестане превысило 300 человек, из них 294 ребёнка

В Магарамкентской центральной районной больнице в Дагестане продолжают лечить пациентов с кишечной инфекцией. За последние три дня с симптомами гастроэнтерита обратились 302 человека, включая 294 детей. Тяжёлых случаев не зарегистрировано. Число новых заболевших постепенно снижается, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Медицинские работники района при поддержке республиканских инфекционистов, эпидемиологов и специалистов Минздрава Дагестана оказывают пациентам всю необходимую помощь. Также проводятся подворовые обходы в сёлах и противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего распространения инфекции.

Ситуация находится на контроле у министра здравоохранения РД Ярослава Глазова. Накануне он лично посетил Магарамкент, где были разработаны дополнительные меры помощи населению.