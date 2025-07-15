Свадебный торт отправил на больничные койки 60 гостей, пощадив лишь жениха и невесту
BirGun: Не менее 60 человек отравились свадебным тортом на юго-востоке Турции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wedding and lifestyle
Около 60 человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления после свадьбы в турецком городе Урфа на юго-востоке страны.
По информации издания BirGun, большинство пострадавших жаловались на боли в животе, тошноту и рвоту. Примечательно, что жених и невеста не пострадали — как оказалось, они лишь слегка попробовали свадебный торт, ставший, по всей видимости, причиной массового недомогания.
Отмечается, что на торжестве не подавали традиционного застолья — гостям предложили только десятислойный торт. Уже после завершения праздника приглашённые начали чувствовать себя плохо и обратились в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, что в Екатеринбурге более 80 выпускников Института прокуратуры отправились в ресторане «Версаль» во время банкета. Почти все говорят, что на следующее утро после посиделки у вчерашних студентов началась рвота, диарея и поднялась температура.