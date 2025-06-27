Россиян перестали кормить опасными арбузами в популярном египетском отеле

Администрация приостановила закупку ягод на месяц, чтобы разработать стандарты контроля качества продукции. После этого арбузы могут вернуться на столы отеля.

Напомним, что ранее в Египте было зафиксировано массовое отравление арбузами. Российские туристы на протяжении недели обращались в больницы. Такое состояние у отдыхающих вызвало повышенное содержание нитратов в ягодах, которые реализуются в местных магазинах и подаются в отелях.