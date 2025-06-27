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Регион
27 июня, 09:05

Россиян перестали кормить опасными арбузами в популярном египетском отеле

SHOT: Отель в Египте перестал закупать арбузы после массового отравления россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivanova Ksenia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivanova Ksenia

Египетский отель Pickalbatros Dana Beach Resort Hurghada прекратил подавать арбузы отдыхающим. Такое решение приняли после массового отравления российских туристов, сообщает Telegram-канал SHOT.

Администрация приостановила закупку ягод на месяц, чтобы разработать стандарты контроля качества продукции. После этого арбузы могут вернуться на столы отеля.

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Напомним, что ранее в Египте было зафиксировано массовое отравление арбузами. Российские туристы на протяжении недели обращались в больницы. Такое состояние у отдыхающих вызвало повышенное содержание нитратов в ягодах, которые реализуются в местных магазинах и подаются в отелях.

Наталья Афонина
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