Россиянам разъяснили ситуацию с блокировкой телефонов в Египте

Нововведение по блокировке мобильных устройств в Египте, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на местное управление по развитию туризма, коснётся далеко не всех туристов. Ограничения будут распространяться на тех, кто ввозит два смартфона, активирует египетскую SIM-карту во втором аппарате и чей срок пребывания превысит 90 дней.

«Разъяснили нам, что любой, кто прибывает в наши аэропорты с двумя смартфонами и будет использовать египетскую SIM-карту во втором телефоне, а также намерен оставаться в стране более 90 дней, обязан заплатить таможенную пошлину в размере 38% от полной стоимости второго смартфона, если не зарегистрирует этот второй телефон», — говорится в сообщении.

В АТОР добавили, что новые правила на территории Египта начали действовать ещё в январе 2025 года. Туроператоры, в свою очередь, отрицают наличие жалоб со стороны отдыхающих.