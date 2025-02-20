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Регион
20 февраля, 08:04

Мумии пожилой пары нашли в квартире спустя полгода после смерти благодаря прорыву батареи

Мумии пожилой пары нашли в затопленной квартире во Всеволжске под Петербургом

Мумифицированные тела мужчины и женщины обнаружили в одной из квартир жилого дома в городе Всеволожске Ленинградской области. В помещении прорвало трубу и специалистам пришлось вскрывать квартиру, в которой и были найдены останки пожилой пары.

Согласно данным судебно-медицинского эксперта, признаки насильственной смерти не выявлены. Предполагается, что смерть наступила не менее шести месяцев назад.

«Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении управления регионального Следкома.

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Ранее в Екатеринбурге арендодатель нашёл в ванной мумию россиянина, который полгода не платил за съёмное жильё.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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