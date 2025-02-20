Мумии пожилой пары нашли в квартире спустя полгода после смерти благодаря прорыву батареи
Мумии пожилой пары нашли в затопленной квартире во Всеволжске под Петербургом
Мумифицированные тела мужчины и женщины обнаружили в одной из квартир жилого дома в городе Всеволожске Ленинградской области. В помещении прорвало трубу и специалистам пришлось вскрывать квартиру, в которой и были найдены останки пожилой пары.
Согласно данным судебно-медицинского эксперта, признаки насильственной смерти не выявлены. Предполагается, что смерть наступила не менее шести месяцев назад.
«Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении управления регионального Следкома.
Kandinsky 3.1 / Life.ru