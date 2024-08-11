Житель Екатеринбурга искал пропавшего друга, заглянул в подвал и нашёл мумию бомжа
URA.ru: В одном из подвалов Екатеринбурга нашли мумию
Житель Екатеринбурга сделал в одном из подвалов страшную находку — настоящую мумию. Источники СМИ в экстренных службах утверждают, что она, предположительно, принадлежит бездомному, погибшему четыре-шесть месяцев назад.
Как пишет URA.ru, мужчина, обнаруживший тело, искал пропавшего друга из Башкирии. Не исключено, что мумия принадлежит ему, однако это ещё придётся установить. Правоохранительные органы не давали официальных комментариев.
Ранее настоящую мумию нашли в Ленинградской области. Тело лежало в спортивной сумке в 500 метрах от жилых домов. Оно находилось там три месяца.
Life.ru