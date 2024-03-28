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28 марта, 13:10

Жуткую мумию человека в позе эмбриона нашли в квартире на севере Москвы

СК: Скелетированные останки человека обнаружили в квартире на севере Москвы

В квартире московской многоэтажки нашли скелет. Обложка © Telegram / Столичный СК

В квартире московской многоэтажки нашли скелет. Обложка © Telegram / Столичный СК

В квартире одной из многоэтажек на севере Москвы найден человеческий скелет. После обнаружения останков следователи начали проверку.

"28 марта в квартире жилого дома, расположенного на улице Дубнинской в городе Москве, обнаружены скелетированные останки человека. Тимирязевским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка", — отметили в столичном СУ СК.

Сейчас правоохранители осматривают место и опрашивают соседей. Детали произошедшего станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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Ранее в Ленинградской области нашли мумию человека. Тело три месяца пролежало в лесу в спортивной сумке и за это время успело измениться до неузнаваемости.

Никита Осипов
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