Жуткую мумию человека в позе эмбриона нашли в квартире на севере Москвы
СК: Скелетированные останки человека обнаружили в квартире на севере Москвы
В квартире московской многоэтажки нашли скелет. Обложка © Telegram / Столичный СК
В квартире одной из многоэтажек на севере Москвы найден человеческий скелет. После обнаружения останков следователи начали проверку.
"28 марта в квартире жилого дома, расположенного на улице Дубнинской в городе Москве, обнаружены скелетированные останки человека. Тимирязевским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка", — отметили в столичном СУ СК.
Сейчас правоохранители осматривают место и опрашивают соседей. Детали произошедшего станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Ранее в Ленинградской области нашли мумию человека. Тело три месяца пролежало в лесу в спортивной сумке и за это время успело измениться до неузнаваемости.