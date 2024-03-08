Под Петербургом тело человека три месяца лежало в спортивной сумке и успело мумифицироваться
"Mash на Мойке": В Ленобласти у жилых домов нашли человеческую мумию
Мумия, найденная в Ленинградской области. Обложка © "Mash на Мойке"
В Выборгском районе Ленинградской области сделали действительно страшную находку. Там обнаружили мумию неизвестного человека. Как пишет "Mash на Мойке", тело нашли буквально в 500 метрах от жилых домов в посёлке Симагино. Оно три месяца пролежало в лесу в спортивной сумке и за это время успело измениться до неузнаваемости, из-за чего внешне нельзя установить даже пол и возраст погибшего.
Останки отправили в морг, теперь специалистам предстоит установить причину смерти. Полиция ищет причастных к преступлению.
Ранее рядовой для петербургских коммунальщиков потоп в одной из квартир обернулся для них неожиданной и жуткой находкой: они обнаружили мумию дедушки, лежавшую внутри. Выяснилось, что мужчина умер ещё семь лет назад, однако соседи не заметили этого. Причину кончины установят специалисты.