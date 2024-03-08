Под Петербургом тело человека три месяца лежало в спортивной сумке и успело мумифицироваться

В Выборгском районе Ленинградской области сделали действительно страшную находку. Там обнаружили мумию неизвестного человека. Как пишет "Mash на Мойке", тело нашли буквально в 500 метрах от жилых домов в посёлке Симагино. Оно три месяца пролежало в лесу в спортивной сумке и за это время успело измениться до неузнаваемости, из-за чего внешне нельзя установить даже пол и возраст погибшего.