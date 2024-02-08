В подмосковной квартире нашли сидевшую на унитазе мумию пенсионерки

В одной из квартир в подмосковном Щёлкове обнаружили сидевшую на унитазе мумию пожилой женщины. Об этом сообщает сайт MK.ru .

По информации источника издания, оперативников вызвали после того, как в квартире этажом ниже начался потоп. Вскрыв дверь, они обнаружили в туалете мумию пенсионерки. Согласно экспертизе, женщина 1945 года рождения просидела на унитазе около двух лет. Причина её смерти сейчас устанавливается.