В подмосковной квартире нашли сидевшую на унитазе мумию пенсионерки
MK.ru: В подмосковном Щёлкове нашли мумию пожилой женщины
В одной из квартир в подмосковном Щёлкове обнаружили сидевшую на унитазе мумию пожилой женщины. Об этом сообщает сайт MK.ru.
По информации источника издания, оперативников вызвали после того, как в квартире этажом ниже начался потоп. Вскрыв дверь, они обнаружили в туалете мумию пенсионерки. Согласно экспертизе, женщина 1945 года рождения просидела на унитазе около двух лет. Причина её смерти сейчас устанавливается.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ленобласти многодетная мать несколько лет спала в одной кровати с мумией своего мужа. Женщина угрожала детям, что если те расскажут кому-нибудь о происходящем, то она отправит их в детский дом. Страшную находку сделали инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. Известно, что женщина наблюдается у психиатра. Позднее выяснилось, в ногах у мумифицированного тела лежал крест Анубиса (древнеегипетский бог загробного мира), символизирующий ключ от царства мёртвых и тайну бессмертия.
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