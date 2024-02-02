Живших в Ленобласти с мумией отца детей изъяли из семьи, а мать отправили к психиатру
Детей, живших несколько лет с мумией отца в Ленобласти, изъяли из семьи
В Ленинградской области правоохранители изъяли детей из семьи, где мать несколько лет хранила дома мумию умершего мужа. Женщину отправили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Есть подозрение, что у женщины психическое расстройство, поэтому сейчас её обследуют психиатры, а дети находятся в ресурсном центре", — рассказал собеседник агентства.
Напомним, жительница деревни Старосиверская Гатчинского района Ленинградской области несколько лет спала в одной кровати с мумией своего мужа, умершего по неизвестным причинам. Женщина угрожала детям, что если те расскажут кому-нибудь о происходящем, то она отправит их в детский дом. Страшную находку сделали инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. Известно, что женщина наблюдается у психиатра. Как стало известно позднее, в ногах у мумифицированного тела лежал крест Анубиса (древнеегипетский бог загробного мира), символизирующий ключ от царства мёртвых и тайну бессмертия.
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