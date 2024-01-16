Алкоголик больше недели пил водку и смотрел телевизор рядом с трупом матери в квартире в Подмосковье

Житель подмосковного Долгопрудного больше недели прожил с трупом матери в квартире. Тело 86-летней женщины обнаружили только после того, как соседи пожаловались коммунальщикам на неприятный запах на лестничной клетке, сообщает сайт MK.ru.

Трагедия разыгралась в многоквартирном доме на улице Школьной. Во время праздников жильцы обратили внимание на то, что 86-летняя пенсионерка с первого этажа перестала выходить на улицу. При этом перед самим Новым годом пожилую женщину избил 60-летний сын-алкоголик из-за того, что она не дала денег на выпивку. Сама старушка плакала и признавалась, что у неё уже не осталось ни копейки с пенсии. Неравнодушные соседи помогли бабушке, а её наследнику пригрозили полицией. После этого алкоголик успокоился, а пенсионерка вернулась домой. За этим и последовали дни затишья, что очень беспокоило жильцов. Последней каплей стал неприятный запах, раздававшийся из квартиры бабули.

При взламывании двери спасатели обнаружили пьяного мужчину, который как ни в чём не бывало сидел в кресле и смотрел телевизор. В его ногах на полу лежала его мать в одной футболке и носке. Когда алкоголика спросили о женщине, тот ответил, что она устала и отдыхает. Как позже показала экспертиза, такой "отдых" продолжался уже чуть больше недели.

По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", на алкоголика не завели уголовное дело, так как экспертиза показала, что смерть его матери не была насильственной. По словам соседей, у мужчины также есть 30-летний сын, который неоднократно лечился от наркомании. Как-то раз он заявился к бабушке и начал требовать деньги, но та его не пустила в квартиру. Из-за этого неадекват разбил окно в комнате старушки, залез внутрь и избил её. Теперь соседи боятся, что оставшийся в квартире умершей женщины сын может вытворить что-то нехорошее.

"Он же может теперь весь наш дом поднять на воздух. Валентина Егоровна всегда жаловалась, что, когда он готовил еду на плите, забывал о ней, и бабушке приходилось следить, чтобы ничего не сгорело. Теперь следить некому. Этот тип как пил, так и будет пить", — рассказала журналистам одна из соседок.