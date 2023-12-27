Под Петербургом после пожара в квартире нашли тела зарезанной женщины и её брата

В городе Тихвине Ленинградской области после пожара в квартире были найдены тела мужчины и убитой женщины. Страшная находка была сделана в ночь на 26 декабря: соседи забили тревогу из-за запаха гари из жилища на седьмом этаже.

"Когда полиция приехала и вскрыла дверь, то нашла трупы мужчины и женщины, которые, как позднее выяснилось, приходились друг другу братом и сестрой", — сказал источник "Рен-ТВ".

Примечательно, что на шее женщины нашли колото-резаные раны, она скончалась от потери крови аж за сутки до пожара. Мужчина же умер в результате отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Известно, что брат убитой был неоднократно судим за угрозу убийством, кражу и причинение лёгкого вреда здоровью.