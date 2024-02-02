Угрожала детдомом: В Ленобласти женщина несколько лет спала с мумией мужа и заставляла детей молчать

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили мумию в квартире 50-летней жительницы деревни Старосиверская, расположенной в Гатчинском районе Ленинградской области. Как передаёт 78.ru со ссылкой на свои источники, женщина несколько лет спала в одной постели с телом собственного мужа.

По данным канала, к многодетной матери в минувший четверг, 1 февраля, с проверкой нагрянули инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, чтобы узнать в каких условиях растут дети. В результате они обнаружили в квартире мумифицированные останки человека.

Журналисты узнали, что в декабре 2020 года у женщины, находящейся под наблюдением у психиатра, произошёл конфликт с супругом, во время которого она пожелала ему смерти, после чего мужчина упал ничком на пол. Многодетная мать утверждает, что не придала этому особого значения и подумала, что тот притворяется.

Спустя какое-то время злоумышленница замотала погибшего супруга в одеяло и унесла в свою комнату, а своим детям, угрожая отправкой в детдом, она запретила говорить про это происшествие. Теперь в ситуации предстоит разобраться стражам правопорядка.