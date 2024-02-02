С крестом Анубиса в ногах: Мумию из Ленобласти жена превратила в "фараона"

В ногах у жителя Ленинградской области, мумифицированное тело которого нашли на днях, лежал крест Анубиса (древнеегипетский бог загробного мира), символизирующий ключ от царства мёртвых и тайну бессмертия. По данным 78.ru, крайне нехарактерными для нашей страны и, откровенно говоря, пугающими взглядами обладала и жена "фараона", интересующаяся темой тибетских монахов.

Жена мумифицированного жителя Ленобласти. Фото © Telegram / "78 | НОВОСТИ"

Так, с помощью неких ритуалов она создала условия для естественной мумификации супруга, так как по некоторым религиозным предубеждениям отказывалась хоронить его. Также выяснилось, что перед смертью мужчина получил сильное обморожение ног, потому что не носил обувь зимой. Ситуацию усугубило то, что он был сторонником самолечения.

Мумифицированное тело мужчины из Ленобласти. Фото © Telegram / "78 | НОВОСТИ"