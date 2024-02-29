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Потоп в многоэтажке в Петербурге помог найти мумию 7-летней давности

Тело мужчины семь лет пролежало в квартире в Петербурге, превратившись в мумию

29 февраля, 10:57
В Петербурге нашли мумию мужчины в одной из квартир. Обложка © 78.ru

В Петербурге нашли мумию мужчины в одной из квартир. Обложка © 78.ru

В Петербурге коммунальщики вскрыли одну из квартир на улице Красной Звезды из-за прорыва трубы и обнаружили в комнате мумию пожилого мужчины. Об этом пишет 78.ru.

Владелец квартиры в Пушкине умер семь лет назад, но двери и окна были закрыты, поэтому никто из соседей не почувствовал трупного запаха. Только сейчас жильцы обратили внимание на то, что в почтовом ящике скопилось много писем и квитанций. А затем сотрудники коммунальных служб вскрыли двери, так как поступили жалобы на протечку воды. Причину гибели мужчины установит экспертиза.

Мумии россиянина и его сына нашли в запертой квартире спустя 5 лет после гибели
Мумии россиянина и его сына нашли в запертой квартире спустя 5 лет после гибели

Ранее сообщалось, что жительница деревни Старосиверской Гатчинского района Ленинградской области три года спала в одной кровати с мумией своего мужа. Женщина угрожала детям, что если те расскажут кому-нибудь о происходящем, то она сдаст их в детдом. Страшную находку сделали инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. Известно, что женщина наблюдается у психиатра.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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