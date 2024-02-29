Потоп в многоэтажке в Петербурге помог найти мумию 7-летней давности Тело мужчины семь лет пролежало в квартире в Петербурге, превратившись в мумию 29 февраля, 10:57 В Петербурге нашли мумию мужчины в одной из квартир. Обложка © 78.ru

В Петербурге коммунальщики вскрыли одну из квартир на улице Красной Звезды из-за прорыва трубы и обнаружили в комнате мумию пожилого мужчины. Об этом пишет 78.ru.

Владелец квартиры в Пушкине умер семь лет назад, но двери и окна были закрыты, поэтому никто из соседей не почувствовал трупного запаха. Только сейчас жильцы обратили внимание на то, что в почтовом ящике скопилось много писем и квитанций. А затем сотрудники коммунальных служб вскрыли двери, так как поступили жалобы на протечку воды. Причину гибели мужчины установит экспертиза.

Ранее сообщалось, что жительница деревни Старосиверской Гатчинского района Ленинградской области три года спала в одной кровати с мумией своего мужа. Женщина угрожала детям, что если те расскажут кому-нибудь о происходящем, то она сдаст их в детдом. Страшную находку сделали инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. Известно, что женщина наблюдается у психиатра.

Авторы Татьяна Миссуми