Арендодатель нашёл в ванной мумию россиянина, который полгода не платил за съёмное жильё
Ura.ru: В Екатеринбурге тело мужчины полгода пролежало в арендованной квартире
В Екатеринбурге в арендованной квартире на улице Амундсена было обнаружено тело мужчины, пролежавшее там полгода. Об этом сообщает издание Ura.ru, ссылаясь на два осведомленных источника.
Тело обнаружил собственник жилья, который нашел его в ванной комнате. Представитель экстренных служб сообщил, что родственникам арендатора уже сообщили о случившемся.
Ранее настоящую мумию нашли в Ленинградской области. Тело лежало в спортивной сумке в 500 метрах от жилых домов. Оно находилось там три месяца.
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