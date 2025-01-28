Арендодатель нашёл в ванной мумию россиянина, который полгода не платил за съёмное жильё

В Екатеринбурге в арендованной квартире на улице Амундсена было обнаружено тело мужчины, пролежавшее там полгода. Об этом сообщает издание Ura.ru, ссылаясь на два осведомленных источника.

Тело обнаружил собственник жилья, который нашел его в ванной комнате. Представитель экстренных служб сообщил, что родственникам арендатора уже сообщили о случившемся.