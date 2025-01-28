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Регион
28 января, 15:40

Арендодатель нашёл в ванной мумию россиянина, который полгода не платил за съёмное жильё

Ura.ru: В Екатеринбурге тело мужчины полгода пролежало в арендованной квартире

В Екатеринбурге в арендованной квартире на улице Амундсена было обнаружено тело мужчины, пролежавшее там полгода. Об этом сообщает издание Ura.ru, ссылаясь на два осведомленных источника.

Тело обнаружил собственник жилья, который нашел его в ванной комнате. Представитель экстренных служб сообщил, что родственникам арендатора уже сообщили о случившемся.

Жуткую мумию человека в позе эмбриона нашли в квартире на севере Москвы
Жуткую мумию человека в позе эмбриона нашли в квартире на севере Москвы

Ранее настоящую мумию нашли в Ленинградской области. Тело лежало в спортивной сумке в 500 метрах от жилых домов. Оно находилось там три месяца.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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