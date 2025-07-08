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Регион
8 июля, 09:52

Строитель плохо сделал ремонт экс-полицейскому из Ялты и умер в СИЗО

Стройтель из Ялты скончался в СИЗО после конфликта с экс-полицейским из-за ремонта. Об этом сообщает Mash на волне со ссылкой на материалы суда.

Погибший Иван Чекалин. Фото © Telegram / Mash на волне

Погибший Иван Чекалин. Фото © Telegram / Mash на волне

Иван выполнял отделочные работы в квартире бывшего сотрудника МВД Павла, но заказчик остался недоволен и потребовал бесплатно переделать ремонт. После отказа бывший силовик вместе с супругой и экс-коллегой похитили строителя, избили его в лесу и под угрозой электрошокера заставили подписать долговую расписку на 1,3 млн рублей.

В симферопольском СИЗО у мужчины начались проблемы с психикой, он предпринял попытку суицида и попал в психбольницу. Перед выпиской он признался матери, что боится за свою жизнь, но в тот же день его вернули в следственный изолятор, где вскоре обнаружили мёртвым.

В настоящее время суд рассматривает дело обвиняемых в похищении и вымогательстве.

В Айдахо во время тушения лесного пожара преступник убил двух пожарных
В Айдахо во время тушения лесного пожара преступник убил двух пожарных

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, совершённом более 30 лет назад. По данным следствия, преступление было совершено в ноябре 1993 года из корыстных побуждений. Злоумышленник специально познакомился с жертвой в поезде, чтобы войти к ней в доверие, а затем убил её, чтобы завладеть видеомагнитофоном Sony и двухкассетным аудиомагнитофоном Hitachi.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicole Piepgras

Александра Мышляева
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