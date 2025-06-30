В Айдахо во время тушения лесного пожара преступник убил двух пожарных

В штате Айдахо при тушении лесного пожара в Кер-д'Алене погибли двое пожарных. Об этом сообщил ABC News, ссылаясь на официальные источники. По информации телеканала, пожарные прибыли на место возгорания в течение получаса после получения сигнала. После этого преступник, скрывавшийся в лесу, начал стрелять по пожарным.

«Два человека погибли после того, как пожарные попали в засаду вооружённого мужчины во время тушения лесного пожара в Кер-д'Алене, штат Айдахо», — говорится в сообщении.

Шериф округа Джефф Ховард заявил, что в настоящее время ведётся расследование инцидента. Власти разыскивают стрелявшего с использованием полицейского вертолёта.