Двое пожарных погибли под Пермью, пытаясь спасти людей из адского плена

В Соликамске Пермского края два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара во время обрушения крыши. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожарные боролись с огнём, охватившим одноэтажный деревянно-рубленый дом. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. На место были стянуты более 40 специалистов и 19 единиц техники. По словам очевидцев, в здании могли находиться люди. При обрушении крыши двое пожарных оказались под завалами, они погибли.