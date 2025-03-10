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10 марта, 11:43

Двое пожарных погибли под Пермью, пытаясь спасти людей из адского плена

МЧС: В Соликамске Пермского края двое пожарных погибли при тушении дома

В Соликамске Пермского края два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара во время обрушения крыши. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожарные боролись с огнём, охватившим одноэтажный деревянно-рубленый дом. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. На место были стянуты более 40 специалистов и 19 единиц техники. По словам очевидцев, в здании могли находиться люди. При обрушении крыши двое пожарных оказались под завалами, они погибли.

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Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Никита Никонов
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