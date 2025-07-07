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7 июля, 09:16

Москвича настигла кара за убийство женщины ради видеомагнитофона 30 лет назад

Суд арестовал мужчину, убившего москвичку ради видеомагнитофона 30 лет назад

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве заключили под стражу мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве женщины более 30 лет назад. Трагедия произошла в ноябре 1993 года на почве корыстных побуждений. Преступник намеренно втёрся в доверие жертвы, познакомившись в поезде, чтобы заполучить после расправы видеомагнитофон Sony и двухкассетный аудиомагнитофон Hitachi. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

  • Улики с места убийства в 1993 году. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Улики с места убийства в 1993 году. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Улики с места убийства в 1993 году. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Улики с места убийства в 1993 году. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Улики с места убийства в 1993 году. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Улики с места убийства в 1993 году. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Улики с места убийства в 1993 году. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

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Не так давно вышедший из тюрьмы мужчина ехал в столицу на заработки. В пути он познакомился с женщиной, возвращавшейся из Краснодара. Между ними завязалось романтическое общение и на первых порах убийца уверенно изображал романтика, однако продлились их «отношения» недолго.

«Мы встречались в квартирах её подруг. Все квартиры были хорошо обставлены, а я жил у случайных знакомых, нигде не работал и очень нуждался в деньгах. В ходе одной из встреч я решил убить свою знакомую и похитить имущество из квартиры», — признался фигурант на допросе.

Очередное свидание состоялось 29 ноября 1993 года в квартире на Клязьминской улице в Москве. Когда пара уже собиралась уходить, мужчина перерезал телефонные провода, которыми и удушил женщину, а затем добил её ножом и кухонным молотком. После жестокой расправы он похитил бытовую технику и попытался скрыть следы. Украденное он сдал в скупку.

Однако полностью замести следы ему не удалось. Эксперты обнаружили отпечаток пальца, пригодный для идентификации. Совпадение в базе позволило выйти на след преступника, который всё это время скрывался в Приморском крае. Он был задержан и этапирован в Москву. Следствие предъявило мужчине обвинения по статьям об убийстве из корыстных побуждений и разбойном нападении. Вину он признал. На данный момент дело находится на контроле Тимирязевской межрайонной прокуратуры.

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Ранее Life.ru писал об ещё одном старом раскрытом деле. 20 марта 2001 года двое мужчин ворвались в квартиру коммерсанта в Москве, зверски расправились с ним, избили его жену и дочь и скрылись, прихватив 200 тысяч рублей. Одного из подозреваемых удалось задержать только в конце прошлого года. Сейчас он ждёт приговора в СИЗО.

Мария Любицкая
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