«Вынесли всё ценное»: В Крыму обчистили роскошный особняк Ротару

Народная артистка СССР София Ротару за годы активной карьеры заработала приличные суммы, чтобы позволить себе элитную недвижимость. Есть у певицы и дача в Крыму. Трёхэтажный особняк площадью около 400 квадратных метров расположен в десяти минутах ходьбы от ботанического сада посёлка Никита.

Звезда приобрела этот дом ещё в начале 90-х, однако после начла СВО не появлялась там. По словам соседей, за дачей присматривал дворецкий, который со временем пропал, вероятно, уволился. Оставленную без присмотра недвижимость обчистили грабители.

«Несколько месяцев назад он отлучился, и дачу Ротару ночью ограбили, вынесли всё ценное. Сигнализация сработала, быстро приехала полиция, долго ходила по домам, опрашивала местных, мол, видели ли мы кого-то около дома. А мы никого и не видели», — рассказал kp.ru сосед певицы, который не знает, что именно было украдено.