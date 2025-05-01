Названа сумма налога, которую семья Ротару должна выплатить после сделки на ₽65 млн

Накануне стало известно, что певица София Ротару смогла избавиться от трёхкомнатной квартиры в Москве, которую когда-то ей подарил Лужков. Покупатели отказывались от сделки, как только узнавали, кто на самом деле является владельцем элитного жилища. Однако после сделки по купле-продаже встал логичный вопрос об уплате налогов. В беседе с Life.ru налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил, что семейству артистки придётся выплатить в казну государства приличную сумму после сделки на 65 миллионов.

Также собеседник назвал целый ряд причин, по которым исполнительница не могла продать жилплощадь с видом на московский зоопарк в течение пяти лет.

Имелось несколько причин, по которым квартира Софии Ротару считалась неликвидной. Это изначально завышенная цена, устаревший интерьер и неопределённость, связанная с личностью владелицы недвижимости. В прессе в разное время была опубликована информация о том, что певица оказывала материальную помощь ВСУ. И этот фактор в первую очередь отбивал интерес россиян к сделке. Александр Хаминский Налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области

Но исполнительница хитов «Луна, луна» и «Лаванда» нашла выход: недавно она переоформила квартиру на сына, Руслана Евдокименко, который является гражданином России, а также существенно снизила цену на недвижимость. Лишь после этого удалось найти покупателя и продать квартиру за 65 миллионов рублей.

«Каковы налоговые последствия такой сделки? Если бы квартиру продала сама София Ротару, то обязанности уплаты налога у неё не возникло. Это объясняется тем, что объект недвижимости находился в собственности продавца более пяти лет», — объяснил юрист.

Однако продавцом выступил Руслан, в этом случае ситуация сложится иначе. Он может применить налоговый вычет в размере 1 млн рублей, а затем придётся применить ставку 13% для дохода до 2,4 млн рублей и 15% — к доходу выше 2,4 млн рублей. В итоге сумма платежа составит 9,552 миллиона рублей.

Правда, семья Ротару могла пойти на хитрость. Речь идёт о потенциально притворной сделке, когда София якобы продала Руслану квартиру за 65 млн руб., а он затем перепродал её реальному покупателю за ту же сумму. Если дело обстоит именно так, то сделку проверят сотрудники силовых и налоговых ведомств. Александр Хаминский Налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области

Юрист отметил, что в случае выявления фиктивности, направленной на уклонение от уплаты налогов и перевод средств на Украину или любую из недружественных стран, в том числе для дальнейшего финансирования антироссийской деятельности, всё полученное при сделке будет обращено в доход Российской Федерации. После этого в отношении участников такой сделки может быть возбуждено уголовное дело.