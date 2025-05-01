Названа сумма налога, которую семья Ротару должна выплатить после сделки на ₽65 млн
Юрист Хаминский: Семья Ротару должна оплатить налог с продажи квартиры в Москве
София Ротару. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Накануне стало известно, что певица София Ротару смогла избавиться от трёхкомнатной квартиры в Москве, которую когда-то ей подарил Лужков. Покупатели отказывались от сделки, как только узнавали, кто на самом деле является владельцем элитного жилища. Однако после сделки по купле-продаже встал логичный вопрос об уплате налогов. В беседе с Life.ru налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил, что семейству артистки придётся выплатить в казну государства приличную сумму после сделки на 65 миллионов.
Также собеседник назвал целый ряд причин, по которым исполнительница не могла продать жилплощадь с видом на московский зоопарк в течение пяти лет.
Имелось несколько причин, по которым квартира Софии Ротару считалась неликвидной. Это изначально завышенная цена, устаревший интерьер и неопределённость, связанная с личностью владелицы недвижимости. В прессе в разное время была опубликована информация о том, что певица оказывала материальную помощь ВСУ. И этот фактор в первую очередь отбивал интерес россиян к сделке.
Но исполнительница хитов «Луна, луна» и «Лаванда» нашла выход: недавно она переоформила квартиру на сына, Руслана Евдокименко, который является гражданином России, а также существенно снизила цену на недвижимость. Лишь после этого удалось найти покупателя и продать квартиру за 65 миллионов рублей.
«Каковы налоговые последствия такой сделки? Если бы квартиру продала сама София Ротару, то обязанности уплаты налога у неё не возникло. Это объясняется тем, что объект недвижимости находился в собственности продавца более пяти лет», — объяснил юрист.
Однако продавцом выступил Руслан, в этом случае ситуация сложится иначе. Он может применить налоговый вычет в размере 1 млн рублей, а затем придётся применить ставку 13% для дохода до 2,4 млн рублей и 15% — к доходу выше 2,4 млн рублей. В итоге сумма платежа составит 9,552 миллиона рублей.
Правда, семья Ротару могла пойти на хитрость. Речь идёт о потенциально притворной сделке, когда София якобы продала Руслану квартиру за 65 млн руб., а он затем перепродал её реальному покупателю за ту же сумму. Если дело обстоит именно так, то сделку проверят сотрудники силовых и налоговых ведомств.
Юрист отметил, что в случае выявления фиктивности, направленной на уклонение от уплаты налогов и перевод средств на Украину или любую из недружественных стран, в том числе для дальнейшего финансирования антироссийской деятельности, всё полученное при сделке будет обращено в доход Российской Федерации. После этого в отношении участников такой сделки может быть возбуждено уголовное дело.
Ранее Life.ru писал, что после пяти лет безуспешных попыток продать московскую квартиру певица София Ротару наконец смогла найти на неё покупателя. Сделка состоялась только после того, как право собственности на недвижимость было передано сыну артистки.