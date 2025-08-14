В Англии фиксируют резкий рост заболеваемости чикунгуьей

В Англии с начала 2025 года зарегистрировано более 73 завозных случаев лихорадки чикунгунья. По данным агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), за аналогичный период 2024 года было выявлено лишь 27 случаев. В заявлении ведомства отмечается, что текущие показатели стали самыми высокими с момента начала наблюдений.

Большинство случаев зафиксировано на территории Англии, причём основная часть приходится на Лондон. Статистика представлена только по Англии, Уэльсу и Северной Ирландии, поскольку Шотландия ведёт отдельный учёт. Основными странами, откуда завозится инфекция, являются Шри-Ланка, Индия и Маврикий, где в последнее время наблюдались локальные вспышки заболевания.

Кроме того, за этот же период в стране впервые выявили три случая завозной лихорадки Оропуш. Ранее этот вид тропической лихорадки в Великобритании не регистрировался.

По информации Всемирной организации здравоохранения, передача чикунгуньи на местном уровне уже отмечена во Франции и Италии. Вирус продолжает распространяться по миру, создавая угрозу для 5,6 миллиарда человек. Также сообщалось, что в китайской провинции Гуандун с 27 июля по 2 августа зафиксировали 2892 новых случая заболевания, из которых 2770 пришлись на город Фошань.