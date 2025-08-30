Отдохнувшая на Шри-Ланке россиянка три месяца борется с последствиями лихорадки чикунгунья

Россиянка на протяжении трёх месяцев продолжает страдать от последствий перенесённой лихорадки чикунгунья, которой она заразилась во время пребывания на Шри-Ланке. Как сообщает телеграм-канал SHOT, Мария (имя изменено) столкнулась с инфекцией ещё в мае, при этом местные врачи первоначально пытались скрыть диагноз и уверяли её, что она просто простудилась.

«Врачи на Шри-Ланке пытались скрыть это и уверяли, что она банально простыла. Правда, симптомы говорили об обратном», — говорится в публикации.

Несмотря на заверения медиков, симптомы указывали на серьёзное заболевание: в первые дни заражения у женщины возникли сильные боли во всех суставах, сделавшие передвижение мучительным, а затем температура поднялась до 39–40 градусов. Подтвердить диагноз лихорадки чикунгунья смог только врач из частной клиники, которого пациентка вызвала самостоятельно.

Справка пострадавшей. Фото © SHOT

После возвращения в Россию женщина пыталась самостоятельно завершить лечение, однако спустя три месяца продолжает сталкиваться с серьёзными осложнениями. Каждое утро у неё наблюдаются боли в суставах, а также отмечается значительное ослабление иммунной системы.

Врач-инфекционист Екатерина Кулова пояснила SHOT, что на текущий момент не существует специфического лечения данной вирусной инфекции. Лечение включает приём жаропонижающих препаратов и меры по выведению токсинов из организма.