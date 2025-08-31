Мессенджер MAX
Регион
31 августа, 14:10

Специалисты назвали основные симптомы тропической лихорадки чикунгунья

Депздрав Москвы: Главные симптомы чикунгуньи — слабость, температура и сыпь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nechaevkon

Лихорадка чикунгунья проявляется рядом тяжелых симптомов, включая температуру до 40 градусов и сильные боли в суставах. Об этом сообщил департамент здравоохранения столицы.

Согласно сообщению ведомства, к признакам заболевания относятся также мышечная боль, сыпь на теле, отеки, тошнота и выраженная слабость.

Заместитель главного врача по медицинской части ИКБ №1 Алексей Самков пояснил, что первые признаки заражения обычно дают о себе знать спустя 4-8 дней после укуса переносчика. Лечение пациентов с таким диагнозом проводится симптоматически и требует нахождения в инфекционном стационаре.

По словам эксперта, основным способом профилактики является защита от укусов комаров в эндемичных по этой болезни регионах. Отмечается, что чикунгунья не передается воздушно-капельным или контактным путём, поэтому даже при завозных случаях заболевание не может распространяться между людьми.

«Не выявляется»: Инфекционист раскрыл симптомы добравшейся до России чикунгуньи

Напомним, в начале августа в китайской провинции Гуандун почти 3000 человек заболели. Из-за распространения тропического вируса в КНР пришлось вернуть антиковидные ограничения, а в РФ приступили к разработке вакцины. В конце августа в России впервые диагностировали лихорадку.

