Специалисты назвали основные симптомы тропической лихорадки чикунгунья

Лихорадка чикунгунья проявляется рядом тяжелых симптомов, включая температуру до 40 градусов и сильные боли в суставах. Об этом сообщил департамент здравоохранения столицы.

Согласно сообщению ведомства, к признакам заболевания относятся также мышечная боль, сыпь на теле, отеки, тошнота и выраженная слабость.

Заместитель главного врача по медицинской части ИКБ №1 Алексей Самков пояснил, что первые признаки заражения обычно дают о себе знать спустя 4-8 дней после укуса переносчика. Лечение пациентов с таким диагнозом проводится симптоматически и требует нахождения в инфекционном стационаре.