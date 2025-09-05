Путин ответил на первый вопрос на пленарном заседании ВЭФ, он был про рост цен
Путин: Если резко снизить ключевую ставку, то вырастут цены
Обложка © Life.ru
Борьба с инфляцией и ситуация с ключевой ставкой требует внимательного подхода, Центральный банк РФ и правительство ведут себя профессионально. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.
«Центральный банк борется с этой инфляцией и пытается прийти к показателям в 4-5%. Это связано с ключевой ставкой. И сидящие в зале могут сказать: да, это безобразие, ключевую ставку надо снижать. Но тогда цены будут расти», — отметил президент.
По его словам, действия ЦБ и правительства остаются профессиональными и направлены на поддержание устойчивой макроэкономической политики России.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России демонстрирует более выраженное замедление темпов роста, чем это предполагалось ранее в официальных прогнозах. Статистические данные подтверждают тенденцию к охлаждению: по информации Росстата, опубликованной в конце августа, рост ВВП России в первом полугодии составил 1,2%.