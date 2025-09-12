ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17%. Об этом сообщает регулятор. Это уже третье подряд снижение ставки.

В ЦБ отметили, что экономика РФ продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, в последние месяцы активизировался рост кредитования, но инфляционные ожидания остаются высокими.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году», — добавили в Банке России.