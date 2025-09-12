ЦБ снизил ключевую ставку до 17%
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17%. Об этом сообщает регулятор. Это уже третье подряд снижение ставки.
В ЦБ отметили, что экономика РФ продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, в последние месяцы активизировался рост кредитования, но инфляционные ожидания остаются высокими.
«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году», — добавили в Банке России.
Там также озвучили прогноз, согласно которому годовая инфляция должна снизиться до 6,0–7,0% в 2025 году и вернуться к целевому показателю в 4,0% в 2026 году.
Напомним, повышение ключевой ставки началось с июля 2023 года, и в октябре 2024 года этот показатель достиг максимума — 21%. Затем ЦБ несколько раз сохранял этот показатель. В июне августе регулятор понизил «ключ» с 21% до 20%, а в августе — с 20% до 18%. При этом ЦБ допускает, что к 2026 году ключевая ставка будет в пределах 10,5-11,5%.