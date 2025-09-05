Путин объяснил необходимость сохранения высокой ключевой ставки

Глава РФ Владимир Путин не согласился с тезисом о технической стагнации российской экономики. Свою позицию президент обосновал во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Путин пояснил, что сохранение Банком России относительно высокой ключевой ставки является вынужденной, но необходимой мерой для сдерживания инфляционных процессов и защиты доходов граждан от стремительного роста цен. Он воздержался от прямой оценки действий Центробанка, однако чётко обозначил стратегическую цель — обеспечение так называемой «мягкой посадки» экономики, которая позволит плавно снизить инфляцию без резких потрясений.

«Не согласен. Это связано с тем, что ЦБ держит высокую ставку, а держит, чтобы сдержать инфляцию. Чтобы цены не росли. Нам нужно обеспечить мягкую спокойную посадку экономики, чтобы затормозить рост цен», — заявил Путин.

Глава государства признал, что некоторые расценивают текущую политику как «переохлаждение» экономики, однако парировал этот аргумент контраргументом о сохранении кредитования как доказательства жизнеспособности экономической активности. Путин отдельно отметил наличие объективных трудностей в некоторых секторах, но предупредил, что альтернатива в виде неконтролируемой инфляции нанесла бы значительно больший ущерб всей экономической системе.