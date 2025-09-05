Путин: Центробанк РФ высоко котируется в международном финансовом сообществе

Центральный банк России высоко котируется в международном финансовом сообществе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин

«Кстати говоря, в международном финансовом сообществе ЦБ высоко котируется, я знаю это не понаслышке», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.