Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 06:53

Путин: Центробанк РФ высоко котируется в международном финансовом сообществе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Центральный банк России высоко котируется в международном финансовом сообществе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин

«Кстати говоря, в международном финансовом сообществе ЦБ высоко котируется, я знаю это не понаслышке», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Центробанк не поддержал ограничения на вывоз золота из России
Центробанк не поддержал ограничения на вывоз золота из России

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки. Сейчас она составляет 18%.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Центробанк
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar