Путин: Центробанк РФ высоко котируется в международном финансовом сообществе
Обложка © Life.ru
Центральный банк России высоко котируется в международном финансовом сообществе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин
«Кстати говоря, в международном финансовом сообществе ЦБ высоко котируется, я знаю это не понаслышке», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки. Сейчас она составляет 18%.