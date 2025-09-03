Центробанк не поддержал ограничения на вывоз золота из России

Банк России занял чёткую позицию против введения лимитов на вывоз золота физическими лицами. Любые ограничения требуют тщательной оценки последствий, поскольку меры могут привести к неожиданным и нежелательным эффектам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на зампреда ЦБ Алексея Гузнова.

По мнению заместителя председателя Банка России, текущий вывоз золота россиянами играет важную роль в обеспечении платежей за «критический импорт» — поставки жизненно необходимых товаров и услуг, поддерживающих экономику страны. Ограничения же могут нарушить этот баланс и создать дополнительные риски.

«Золото, которое физические лица вывозят из страны, в текущих условиях играет роль платёжного средства. Мы должны обеспечивать такие виды расчётов, которые поддерживают импорт стратегически важных товаров в страну», — сказал заместитель главы ЦБ в ходе выступления на ВЭФ.