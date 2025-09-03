Мессенджер MAX
3 сентября, 08:12

Центробанк не поддержал ограничения на вывоз золота из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksiy Mark

Банк России занял чёткую позицию против введения лимитов на вывоз золота физическими лицами. Любые ограничения требуют тщательной оценки последствий, поскольку меры могут привести к неожиданным и нежелательным эффектам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на зампреда ЦБ Алексея Гузнова.

По мнению заместителя председателя Банка России, текущий вывоз золота россиянами играет важную роль в обеспечении платежей за «критический импорт» — поставки жизненно необходимых товаров и услуг, поддерживающих экономику страны. Ограничения же могут нарушить этот баланс и создать дополнительные риски.

«Золото, которое физические лица вывозят из страны, в текущих условиях играет роль платёжного средства. Мы должны обеспечивать такие виды расчётов, которые поддерживают импорт стратегически важных товаров в страну», — сказал заместитель главы ЦБ в ходе выступления на ВЭФ.

Обсуждается вариант введения лимита на сумму около 10 тысяч долларов — аналогично действующим правилам по валюте. Рост вывоза драгметаллов частными лицами связывают с отменой НДС на золото в 2022 году и введением экспортной пошлины осенью 2023-го. По данным Минфина, некоторые компании обходят сборы, используя граждан как посредников для вывоза слитков «в карманах».

Ранее Life.ru сообщал, что стоимость золота достигла исторического максимума, превысив цену в $3 600 за тройскую унцию. Эксперты советуют в сентябре вкладывать свои деньги в промышленный майнинг и цифровые валюты.

