Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки

В этом году возможно снижение ключевой ставки на 100 и 200 базисных пунктов (б. п.), однако не исключено и сохранение нынешнего показателя. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Если вы посмотрите на наш прогноз ключевой ставки, то он предполагает, что до конца года на отдельных заседаниях возможно снижение по 100, по 150 и по 200 базовых пунктов, равно как и паузы», — сказала глава ЦБ.