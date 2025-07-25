Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки
Набиуллина: Ключевая ставка может снова снизиться или остаться прежней
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В этом году возможно снижение ключевой ставки на 100 и 200 базисных пунктов (б. п.), однако не исключено и сохранение нынешнего показателя. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Если вы посмотрите на наш прогноз ключевой ставки, то он предполагает, что до конца года на отдельных заседаниях возможно снижение по 100, по 150 и по 200 базовых пунктов, равно как и паузы», — сказала глава ЦБ.
Набиуллина отметила, что равномерная траектория снижения ставки возможна при наличии убедительных данных о стабилизации инфляции и низкого уровня инфляционных ожиданий, а также при отсутствии новых шоков для экономики.
Напомним, что сегодня Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Это второе подряд снижение ставки, предыдущее было в июне. Повышение ключевой ставки началось с июля 2023 года, и в октябре 2024 года этот показатель достиг максимума — 21%. Затем ЦБ несколько раз сохранял этот показатель.