Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 20:03

Трамп: Хорошие отношения с Путиным не помогли урегулировать конфликт на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не поспособствовали урегулированию конфликта на Украине. Эти слова президента США прозвучали во время его встречи с главой Франции Эмманюэлем Макроном на полях Генассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.

«Самое большое разочарование… ситуация с Россией и Украиной. Я думал, что это будет урегулировать проще всего из-за моих отношений с Путиным, но, к сожалению, эти отношения ничего не значили», — заявил хозяин Белого дома.

Трамп заявил, что экономика России находится якобы в ужасном состоянии
Трамп заявил, что экономика России находится якобы в ужасном состоянии

Также в ходе выступления на полях Генассамблеи Дональд Трамп заявил, что принимает меры, направленные на прекращение боевых действий на Украине и рассчитывает на прогресс, невзирая на существующие трудности. Американский лидер выступил с критикой в адрес Китая и Индии за импорт российских энергоносителей, назвав их «главными спонсорами конфликта».

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar