Трамп: Хорошие отношения с Путиным не помогли урегулировать конфликт на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не поспособствовали урегулированию конфликта на Украине. Эти слова президента США прозвучали во время его встречи с главой Франции Эмманюэлем Макроном на полях Генассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.

«Самое большое разочарование… ситуация с Россией и Украиной. Я думал, что это будет урегулировать проще всего из-за моих отношений с Путиным, но, к сожалению, эти отношения ничего не значили», — заявил хозяин Белого дома.

Также в ходе выступления на полях Генассамблеи Дональд Трамп заявил, что принимает меры, направленные на прекращение боевых действий на Украине и рассчитывает на прогресс, невзирая на существующие трудности. Американский лидер выступил с критикой в адрес Китая и Индии за импорт российских энергоносителей, назвав их «главными спонсорами конфликта».