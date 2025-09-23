Трамп назвал Индию и Китай спонсорами конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай и Индию за закупку российской нефти и назвал их «спонсорами» конфликта на Украине.
«Китай и Индия — основные спонсоры продолжающейся войны, поскольку они не перестают приобретать российскую нефть», — сказал он во время выступления на Генассамблее ООН.
При этом «досталось» от Трампа и союзникам США по НАТО, которые «не отказались от части энергоносителей из России».
При этом ранее президент США Дональд Трамп признал, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал. Американский лидер отметил, что рассчитывал на более простое взаимодействие благодаря своим отношениям с Владимиром Путиным. В Госдуме же напомнили Трампу, что США — не просто участники мирного процесса, а инициаторы конфликта «благодаря» администрации Джо Байдена.