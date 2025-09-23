Трамп назвал Индию и Китай спонсорами конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай и Индию за закупку российской нефти и назвал их «спонсорами» конфликта на Украине.

«Китай и Индия — основные спонсоры продолжающейся войны, поскольку они не перестают приобретать российскую нефть», — сказал он во время выступления на Генассамблее ООН.