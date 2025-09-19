В Госдуме предрекли, что вскоре Трамп будет разочарован Зеленским

Я не знаю, что он имел в виду под этим выражением, нас точно это не касается. Может быть, он рассчитывал, что Владимир Владимирович не будет жёстко настаивать на договорённостях, которые были в том числе в Анкоридже, будут какие-то уступки друг другу. Но на самом деле, я думаю, что в ближайшее время Трамп будет разочарован и позицией Зеленского, и своих партнёров по НАТО.