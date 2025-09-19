В Госдуме предрекли, что вскоре Трамп будет разочарован Зеленским
Депутат Чепа: Трамп разочарован, что не получилось быстро урегулировать конфликт
Президент США Дональд Трамп начал осознавать, что завершить украинский конфликт в рекордно короткие сроки не удастся. Так в беседе с Life.ru депутаты Госдумы оценили слова американского лидера о том, что «Владимир Путин его подвёл».
Как говорит депутат Госдумы Алексей Чепа, Трамп постепенно осознаёт реалии, с которыми ему пришлось столкнуться, и уже не делает заявлений о завершении конфликта за один день, поскольку понимает, как это сложно. Именно поэтому и звучат заявления о том, что «Путин его подвёл».
Я не знаю, что он имел в виду под этим выражением, нас точно это не касается. Может быть, он рассчитывал, что Владимир Владимирович не будет жёстко настаивать на договорённостях, которые были в том числе в Анкоридже, будут какие-то уступки друг другу. Но на самом деле, я думаю, что в ближайшее время Трамп будет разочарован и позицией Зеленского, и своих партнёров по НАТО.
Первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв в свою очередь подчеркнул, что Трампу всё время хочется представить себя миротворцем и он изо всех сил делает вид, будто прилагает усилия к тому, чтобы Россия и Украина договорились между собой. Однако США — не просто участники конфликта, а инициаторы («благодаря» администрации Джо Байдена).
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп признал, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал. Американский лидер отметил, что рассчитывал на более простое взаимодействие благодаря своим отношениям с Владимиром Путиным, добавив, что российский коллега «его подвёл».