Трамп усомнился в своих силах повлиять на Путина
Axios: Трамп начал сомневаться в своей возможности повлиять на Путина по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент США Дональд Трамп начал сомневаться в своей возможности склонить российского лидера Владимира Путина к прекращению боевых действий на Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.
В ходе частных обсуждений экс-президент признал, что «неправильно оценил» планы российского лидера касательно поисков мирного решения, пишет издание. По информации высокопоставленного представителя администрации, Трамп и его команда испытывают разочарование из-за провала попыток положить конец боевым действиям на украинской территории, а также войне в Газе. Эти два конфликта стали ключевыми кризисами в начале его второго срока.
Как отмечает Axios, в последнее время реакция американского лидера на действия Москвы на Украине и удар Израиля по Катару была практически идентичной: он заявил, что «недоволен» и «не в восторге от всей этой ситуации».
Ранее Трамп выразил разочарование темпами урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Зеленский не проявляет готовности к договоренностям с Москвой. Также он винит в развязывании конфликта на Украине своего предшественника, Джо Байдена и самого Зеленского.