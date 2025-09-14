Трамп усомнился в своих силах повлиять на Путина

Президент США Дональд Трамп начал сомневаться в своей возможности склонить российского лидера Владимира Путина к прекращению боевых действий на Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.

В ходе частных обсуждений экс-президент признал, что «неправильно оценил» планы российского лидера касательно поисков мирного решения, пишет издание. По информации высокопоставленного представителя администрации, Трамп и его команда испытывают разочарование из-за провала попыток положить конец боевым действиям на украинской территории, а также войне в Газе. Эти два конфликта стали ключевыми кризисами в начале его второго срока.