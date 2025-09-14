Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 11:01

Трамп усомнился в своих силах повлиять на Путина

Axios: Трамп начал сомневаться в своей возможности повлиять на Путина по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп начал сомневаться в своей возможности склонить российского лидера Владимира Путина к прекращению боевых действий на Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.

В ходе частных обсуждений экс-президент признал, что «неправильно оценил» планы российского лидера касательно поисков мирного решения, пишет издание. По информации высокопоставленного представителя администрации, Трамп и его команда испытывают разочарование из-за провала попыток положить конец боевым действиям на украинской территории, а также войне в Газе. Эти два конфликта стали ключевыми кризисами в начале его второго срока.

Как отмечает Axios, в последнее время реакция американского лидера на действия Москвы на Украине и удар Израиля по Катару была практически идентичной: он заявил, что «недоволен» и «не в восторге от всей этой ситуации».

«Факир был пьян». Израиль обижает Украину, а гуманизм уходит в прошлое
«Факир был пьян». Израиль обижает Украину, а гуманизм уходит в прошлое

Ранее Трамп выразил разочарование темпами урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Зеленский не проявляет готовности к договоренностям с Москвой. Также он винит в развязывании конфликта на Украине своего предшественника, Джо Байдена и самого Зеленского.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar