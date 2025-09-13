«Это война Байдена и Зеленского»: Трамп резко высказался о ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает своего предшественника на посту главы Белого дома Джо Байдена виновным в развязывании военных действий на Украине. Точно такая же вина лежит и на Владимире Зеленском, добавил американский лидер.

«Это не война Трампа, это война Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы помочь остановить её и спасти тысячи жизней россиян и украинцев», — написал Трамп в соцсети Truth Social.