13 сентября, 13:00

«Это война Байдена и Зеленского»: Трамп резко высказался о ситуации на Украине

Трамп обвинил Байдена и Зеленского в военном конфликте на Украине

Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает своего предшественника на посту главы Белого дома Джо Байдена виновным в развязывании военных действий на Украине. Точно такая же вина лежит и на Владимире Зеленском, добавил американский лидер.

«Это не война Трампа, это война Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы помочь остановить её и спасти тысячи жизней россиян и украинцев», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование темпами урегулирования конфликта на Украине. В интервью Fox News он вновь подчеркнул, что другие международные кризисы, которые ему удавалось разрешить, казались более сложными. По его мнению, Владимир Зеленский явно не спешит идти на сделку с Россией, чем отодвигает срок окончания боевых действий.

Татьяна Миссуми
