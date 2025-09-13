«Это война Байдена и Зеленского»: Трамп резко высказался о ситуации на Украине
Трамп обвинил Байдена и Зеленского в военном конфликте на Украине
Обложка © ТАСС / ЕРА
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает своего предшественника на посту главы Белого дома Джо Байдена виновным в развязывании военных действий на Украине. Точно такая же вина лежит и на Владимире Зеленском, добавил американский лидер.
«Это не война Трампа, это война Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы помочь остановить её и спасти тысячи жизней россиян и украинцев», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование темпами урегулирования конфликта на Украине. В интервью Fox News он вновь подчеркнул, что другие международные кризисы, которые ему удавалось разрешить, казались более сложными. По его мнению, Владимир Зеленский явно не спешит идти на сделку с Россией, чем отодвигает срок окончания боевых действий.