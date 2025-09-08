«‎Послушайте, господин президент!» Зеленский объяснил Трампу отказ поехать в Москву

Глава украинского режима Владимир Зеленский объяснил президенту США Дональду Трампу причины отказа встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. По словам Зеленского, он готов к любой двусторонней или трёхсторонней встрече, но не на территории России, сообщает ABC.

«Я сказал: послушайте, господин президент (Трамп — прим. Life.ru), я готов к любой встрече, но не в России, к любой встрече, двусторонней или трехсторонней. Мы будем рады, если вы примете участие», — сказал он.