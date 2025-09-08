«Послушайте, господин президент!» Зеленский объяснил Трампу отказ поехать в Москву
Зеленский заявил Трампу, что готов к встречам с Путиным, но не в России
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Глава украинского режима Владимир Зеленский объяснил президенту США Дональду Трампу причины отказа встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. По словам Зеленского, он готов к любой двусторонней или трёхсторонней встрече, но не на территории России, сообщает ABC.
«Я сказал: послушайте, господин президент (Трамп — прим. Life.ru), я готов к любой встрече, но не в России, к любой встрече, двусторонней или трехсторонней. Мы будем рады, если вы примете участие», — сказал он.
Зеленский во время разговора с Трампом стремился донести позицию Киева и подчеркнуть готовность к диалогу при условии нейтральной территории для встречи.
Ранее Зеленский провёл телефонный разговор Трампом, в ходе которого обсуждались возможные шаги по усилению давления на Россию. При этом американский лидер якобы предложил инициативу встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Такой визит может состояться в рамках дипломатических усилий по нормализации международных отношений.