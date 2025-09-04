Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 13:49

Назван единственный человек, который может заставить Зеленского приехать в Москву

Bloomberg: По просьбе Трампа Зеленский может приехать в Москву

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Главарь киевского режима Владимир Зеленский может посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным по инициативе американского лидера Дональда Трампа. Такое предположение высказал корреспондент Bloomberg Оливер Крук, анализируя текущие международные отношения.

Журналист отметил, что после неудачного визита в Овальный кабинет экс-комик изменил внешнеполитическую тактику. По словам Крука, сейчас Зеленский демонстрирует готовность к беспрекословному выполнению указаний главы Белого дома, проявляя исключительную покорность.

«Мы видим, что после катастрофического визита в Овальный кабинет Зеленский сменил тактику, и теперь, когда Трамп говорит: «Прыгай», — Зеленский отвечает: «Как высоко?» — и прыгает даже выше», — заявил обозреватель.

Киев назвал список стран, где Зеленский готов встретиться с Путиным
Киев назвал список стран, где Зеленский готов встретиться с Путиным

Ранее Трамп выразил намерение добиться проведения встречи между Путиным и Зеленским. По его словам, Соединённые Штаты приложат усилия для организации диалога. При этом во время пресс-конференции по итогам визита в Китай президент России рассказал Life.ru, что готов встретится с Зеленским в Москве.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar