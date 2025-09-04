Главарь киевского режима Владимир Зеленский может посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным по инициативе американского лидера Дональда Трампа. Такое предположение высказал корреспондент Bloomberg Оливер Крук, анализируя текущие международные отношения.

Журналист отметил, что после неудачного визита в Овальный кабинет экс-комик изменил внешнеполитическую тактику. По словам Крука, сейчас Зеленский демонстрирует готовность к беспрекословному выполнению указаний главы Белого дома, проявляя исключительную покорность.

«Мы видим, что после катастрофического визита в Овальный кабинет Зеленский сменил тактику, и теперь, когда Трамп говорит: «Прыгай», — Зеленский отвечает: «Как высоко?» — и прыгает даже выше», — заявил обозреватель.