«Пусть приезжает в Москву»: Путин ответил на вопрос Life.ru о встрече с Зеленским
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в Москве для обсуждения мирных инициатив. Соответствующее заявление российский лидер сделал во время пресс-конференции по итогам визита в Китай, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru.
«Я уже говорил. В целом я никогда не исключал возможность такой встречи…. Дональд [Трамп] попросил меня провести такую встречу. Я сказал, что это возможно — если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что российская сторона традиционно открыта для диалога, однако проведение переговоров должно быть организовано на территории России.
Визит президента РФ в КНР, проходивший с 31 августа по 3 сентября, включал участие в саммите ШОС, трёхсторонние переговоры с лидерами Китая и Монголии, а также ряд двусторонних встреч. Кульминацией программы стало участие Путина в качестве почётного гостя в масштабном параде, посвящённом 80-летию окончания Второй мировой войны, который, по оценке российского лидера, прошёл блестяще.