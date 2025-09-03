«Пусть приезжает в Москву»: Путин ответил на вопрос Life.ru о встрече с Зеленским

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в Москве для обсуждения мирных инициатив. Соответствующее заявление российский лидер сделал во время пресс-конференции по итогам визита в Китай, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru.

«Я уже говорил. В целом я никогда не исключал возможность такой встречи…. Дональд [Трамп] попросил меня провести такую встречу. Я сказал, что это возможно — если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что российская сторона традиционно открыта для диалога, однако проведение переговоров должно быть организовано на территории России.