Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 14:04

«Пусть приезжает в Москву»: Путин ответил на вопрос Life.ru о встрече с Зеленским

Путин заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в Москве

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в Москве для обсуждения мирных инициатив. Соответствующее заявление российский лидер сделал во время пресс-конференции по итогам визита в Китай, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru.

«Я уже говорил. В целом я никогда не исключал возможность такой встречи…. Дональд [Трамп] попросил меня провести такую встречу. Я сказал, что это возможно — если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что российская сторона традиционно открыта для диалога, однако проведение переговоров должно быть организовано на территории России.

Путин назвал своевременной инициативу Си Цзиньпина о глобальном управлении
Путин назвал своевременной инициативу Си Цзиньпина о глобальном управлении

Визит президента РФ в КНР, проходивший с 31 августа по 3 сентября, включал участие в саммите ШОС, трёхсторонние переговоры с лидерами Китая и Монголии, а также ряд двусторонних встреч. Кульминацией программы стало участие Путина в качестве почётного гостя в масштабном параде, посвящённом 80-летию окончания Второй мировой войны, который, по оценке российского лидера, прошёл блестяще.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar