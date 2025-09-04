Мессенджер MAX
4 сентября, 05:11

Трамп уверен, что встреча Путина и Зеленского произойдёт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил намерение добиться проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом он оговорился, что стороны пока не готовы к такому шагу. В интервью телеканалу CBS американский лидер отметил, что определённые события в этом направлении будут происходить, и Соединённые Штаты приложат усилия для организации диалога.

Трамп также добавил, что его администрация намерена и дальше способствовать мирному разрешению конфликта на Украине. В беседе с журналистами он высказал уверенность в том, что все стороны смогут найти способ урегулировать существующие разногласия.

Киев назвал список стран, где Зеленский готов встретиться с Путиным

Напомним, накануне Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским. В ответ на вопрос корреспондента Life.ru российский лидер подчеркнул, что главарь киевского режима может приехать в Москву, если готов. В Киеве отказались от предложения мирных переговоров.

