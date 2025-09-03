У Зеленского поспешили отказаться от предложения Путина о встрече в Москве
Сибига назвал неприемлемым предложение Путина встретиться с Зеленским в Москве
Обложка © ТАСС / SERGEY DOLZHENKO
Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал неприемлемым предложение президента России Владимира Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве. Продолжая занкомую риторику, представитель Киева призвал «усиилить давление» на РФ.
«Сейчас не менее семи стран готовы провести встречу между лидерами Украины и России, чтобы положить конец войне. Это Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьёзные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент», – написал Сибига в соцсети Х.
Напомним, ранее сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским. В ответ на вопрос корреспондента Life.ru российский лидер подчеркнул, что глава киевского режима может приехать в Москву, если готов.