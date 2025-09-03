У Зеленского поспешили отказаться от предложения Путина о встрече в Москве

«Сейчас не менее семи стран готовы провести встречу между лидерами Украины и России, чтобы положить конец войне. Это Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьёзные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент», – написал Сибига в соцсети Х.