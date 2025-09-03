Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

3 сентября, 14:16

Путин видит свет в конце тоннеля в вопросе урегулирования украинского конфликта

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин видит определённый «свет в конце тоннеля» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Данное заявление глава государства сделал на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Мне кажется, есть определённый свет в конце тоннеля. Если нет, то нам придётся решить все поставленные задачи вооружённым путём», — ответил он.

Путин: Вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на земли не обсуждается

Россия неоднократно говорила, что готова к диалогу для завершения конфликта на Украине. На пресс-конференции Путин также заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в Москве для обсуждения мирных инициатив. Президент подчеркнул, что российская сторона традиционно открыта для диалога, однако проведение переговоров должно быть организовано на территории России.

Юлия Сафиулина
