Путин видит свет в конце тоннеля в вопросе урегулирования украинского конфликта

Российский лидер Владимир Путин видит определённый «свет в конце тоннеля» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Данное заявление глава государства сделал на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Мне кажется, есть определённый свет в конце тоннеля. Если нет, то нам придётся решить все поставленные задачи вооружённым путём», — ответил он.