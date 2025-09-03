Путин: Вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на земли не обсуждается

Вопрос о «гарантиях безопасности Украине» в обмен на территории никогда не ставился. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru Александра Юнашева в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Мы так вопрос не ставили и не обсуждали. Гарантии безопасности — это естественно, мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, и Украина, в том числе. Но это не связано с обменом территорий», — категорично заявил российский лидер.