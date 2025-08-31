Предложенные Владимиром Зеленским условия в рамках гарантий безопасности для Украины скорее означают продолжение войны, а не её завершение. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости».

По словам Константинова, концепция безопасности, которую озвучил Киев, выглядит так, будто боевые действия не прекратятся. Ведь выходит, что коллективный Запад и дальше будет пичкать Украину оружием и давать деньги, чтобы жил и развивался абсолютно враждебный по отношению к России киевский режим.

«В принципе очевидно, что это гарантии безопасности не Украины, а Зеленского и его банды», — считает Константинов.

Кроме того, спикер подчеркнул, что в планах украинской стороны отсутствуют меры, гарантирующие безопасность самой России. Напротив, на российскую границу якобы подталкивают «до зубов вооружённого монстра с русофобским и шизофреническим характером», что создаёт угрозу стабильности в регионе.