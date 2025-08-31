В Крыму заявили, что гарантии безопасности Зеленского гарантируют войну Украине
Константинов: Предложение Зеленского о гарантиях безопасности — это эскалация
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Предложенные Владимиром Зеленским условия в рамках гарантий безопасности для Украины скорее означают продолжение войны, а не её завершение. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости».
По словам Константинова, концепция безопасности, которую озвучил Киев, выглядит так, будто боевые действия не прекратятся. Ведь выходит, что коллективный Запад и дальше будет пичкать Украину оружием и давать деньги, чтобы жил и развивался абсолютно враждебный по отношению к России киевский режим.
«В принципе очевидно, что это гарантии безопасности не Украины, а Зеленского и его банды», — считает Константинов.
Кроме того, спикер подчеркнул, что в планах украинской стороны отсутствуют меры, гарантирующие безопасность самой России. Напротив, на российскую границу якобы подталкивают «до зубов вооружённого монстра с русофобским и шизофреническим характером», что создаёт угрозу стабильности в регионе.
Ранее Владимир Зеленский озвучил гарантии безопасности, которые требует для себя Украина в рамках мирного урегулирования. К примеру, это продолжение денежных вливаний со стороны Евросоюза, сохранение давления на РФ и передача её замороженных активов Киеву.