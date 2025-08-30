Трамп: Обеспечивать гарантии безопасности Киеву будет Европа
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Гарантии безопасности Украине будут обеспечивать именно европейские страны. Данное заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп, подчеркнул, что США тем не менее готовы оказать поддержку.
«Возможно, мы сделаем что-то, я бы хотел решения [проблемы]», — сказал он порталу Daily Caller.
Трамп допустил, что обеспечение безопасности может включать присутствие в небе над Украиной военных самолётов США и их европейских союзников. При этом президент США подчеркнул, что основную роль в этом процессе должны играть европейские страны, в то время как Штаты готовы оказать им необходимую помощь.
При этом ранее Трамп заявил, что американских военных не будет на Украине. Гарантии безопасности для Киева могут включать воздушное патрулирование американскими и европейскими военными самолётами.