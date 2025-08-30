Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 16:14

Трамп уверен, что саммит России, США и Украины состоится

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп заявил о неизбежности трёхстороннего саммита с участием России, США и Украины. Однако он подчеркнул, что двухстороннего диалога, с участием только Москвы и Киева, вероятно, ожидать не стоит. Об этом американский лидер рассказал в интервью порталу The Daily Caller.

«Трёхсторонний [саммит] состоялся бы. По поводу двустороннего — я не знаю, а трёхсторонний состоится», — заявил Трамп.

«Новый мирный план»: СМИ раскрыли новую тактику Трампа по Украине
«Новый мирный план»: СМИ раскрыли новую тактику Трампа по Украине

Кроме того, Трамп заявил, что американских военных не будет на Украине. При этом он отметил, что гарантии безопасности для Киева могут включать воздушное патрулирование американскими и европейскими военными самолётами.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar