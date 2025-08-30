Трамп уверен, что саммит России, США и Украины состоится

Президент США Дональд Трамп заявил о неизбежности трёхстороннего саммита с участием России, США и Украины. Однако он подчеркнул, что двухстороннего диалога, с участием только Москвы и Киева, вероятно, ожидать не стоит. Об этом американский лидер рассказал в интервью порталу The Daily Caller.

«Трёхсторонний [саммит] состоялся бы. По поводу двустороннего — я не знаю, а трёхсторонний состоится», — заявил Трамп.