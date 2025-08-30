Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 16:00

Трамп заверил, что американских солдат на Украине не будет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американских военных не будет на Украине. Об этом в интервью порталу The Daily Caller заявил президент США Дональд Трамп. При этом он отметил, что гарантии безопасности для Киева могут включать воздушное патрулирование американскими и европейскими военными самолётами.

«Наших солдат там не будет или чего-то другого», — сказал американский лидер.

По словам президента США, страна готова оказать поддержку с воздуха, однако основную роль в этом предполагается отвести европейским самолётам. Он также подчеркнул, что без каких-либо гарантий безопасности урегулирование кризиса невозможно.

Не хватит ресурсов: «Коалиция желающих» пожалела 30 тысяч военных для Украины
Не хватит ресурсов: «Коалиция желающих» пожалела 30 тысяч военных для Украины

Ранее газета Telegraph сообщила, что Трамп якобы обсуждает возможную отправку на Украину сотрудников американских ЧВК. По данным источников издания, в рамках долгосрочного мирного урегулирования военные подрядчики из США могут быть задействованы в восстановлении и укреплении линии обороны, а также будут защищать американские коммерческие интересы в стране.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar