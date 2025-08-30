Трамп заверил, что американских солдат на Украине не будет

Американских военных не будет на Украине. Об этом в интервью порталу The Daily Caller заявил президент США Дональд Трамп. При этом он отметил, что гарантии безопасности для Киева могут включать воздушное патрулирование американскими и европейскими военными самолётами.

«Наших солдат там не будет или чего-то другого», — сказал американский лидер.

По словам президента США, страна готова оказать поддержку с воздуха, однако основную роль в этом предполагается отвести европейским самолётам. Он также подчеркнул, что без каких-либо гарантий безопасности урегулирование кризиса невозможно.