Не хочет: Трамп упрекнул Зеленского за отсутствие энтузиазма по сделке с Россией
Трамп заявил, что расстроен темпом урегулирования конфликта на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп выразил разочарование темпами урегулирования конфликта на Украине. В интервью Fox News он вновь подчеркнул, что другие международные кризисы, которые ему удавалось разрешить, казались более сложными.
«Я очень разочарован», — сказал американский лидер.
Он также прокомментировал позицию Владимира Зеленского, заявив, что киевский главарь не спешил демонстрировать свою готовность к переговорам. Трамп подчеркнул, что для успеха мирного процесса необходимо взаимное стремление обеих сторон к диалогу.
«Для танго нужны двое. Удивительно, когда [президент РФ Владимир] Путин хочет это сделать, Зеленский не хочет. Когда Зеленский хочет, Путин не хочет. Теперь Зеленский хочет, Путин под вопросом», — посетовал Трамп.
Ранее американский обозреватель Стив Гилл обратил внимание на то, что Владимир Зеленский специально выдвигает невыполнимые требования для завершения конфликта, чтобы максимально затормозить процесс урегулирования. По мнению радиоведущего, киевский главарь ведёт себя так, словно громит Армию России, тогда как в действительности картина на поле боя складывается совсем иная.