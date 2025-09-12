Не хочет: Трамп упрекнул Зеленского за отсутствие энтузиазма по сделке с Россией

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование темпами урегулирования конфликта на Украине. В интервью Fox News он вновь подчеркнул, что другие международные кризисы, которые ему удавалось разрешить, казались более сложными.

«Я очень разочарован», — сказал американский лидер.

Он также прокомментировал позицию Владимира Зеленского, заявив, что киевский главарь не спешил демонстрировать свою готовность к переговорам. Трамп подчеркнул, что для успеха мирного процесса необходимо взаимное стремление обеих сторон к диалогу.

«Для танго нужны двое. Удивительно, когда [президент РФ Владимир] Путин хочет это сделать, Зеленский не хочет. Когда Зеленский хочет, Путин не хочет. Теперь Зеленский хочет, Путин под вопросом», — посетовал Трамп.