Трамп заявил, что не собирается никого защищать в ситуации с дронами в Польше

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается «никого защищать» в ситуации со сбитыми дронами в Польше.

«Я не собираюсь никого защищать, но Польша их действительно сбила. Они упали на территорию, но близко к Польше находиться не стоило», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.