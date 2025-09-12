Единый день голосования
12 сентября, 12:53

Трамп заявил, что не собирается никого защищать в ситуации с дронами в Польше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / a katz

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается «никого защищать» в ситуации со сбитыми дронами в Польше.

«Я не собираюсь никого защищать, но Польша их действительно сбила. Они упали на территорию, но близко к Польше находиться не стоило», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Дрожь Варшавы: Политолог рассказал об истерике поляков из-за российско-белорусских учений
Дрожь Варшавы: Политолог рассказал об истерике поляков из-за российско-белорусских учений

В ночь на 10 сентября стало известно о проникновении 19 дронов на территорию Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск возложил ответственность за произошедшее на Россию, но наше Минобороны заявило, что это не могут быть российские беспилотники: их радиус полёта не превышает 700 километров. Президент США Дональд Трамп предположил, что произошедшее могло быть следствием ошибки. Варшава отреагировала резко.

Александра Вишнякова
